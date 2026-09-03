Sánchez exigeix saber per què el CENIF no va avisar Interior sobre l'informe de Ceuta

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dijous que s'haurà d'explicar per què el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres (CENIF) de la Policia Nacional no va remetre a cap superior de la cadena de comandament ni del Ministeri d'Interior l'informe que va elaborar sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta dels passats 30 i 31 de juliol, que implica agents marroquins.
Durant la seva compareixença davant el ple del Congrés per informar sobre aquesta crisi, també ha preguntat per què no van compartir amb els superiors del CENIF i el Govern d'Espanya el contingut d'aquell informe encarregat per una jutgessa del poder judicial.
I és que, per Sánchez, l'informe tenia "potencials implicacions per a la seguretat de l'Estat". "Això també s'haurà d'explicar, senyories", ha recalcat Sánchez.
En concret, l'informe encarregat per la jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc "el guiatge actiu de la massa cap als llocs de pas" en l'entrada de finals de juliol a Ceuta i apunta a una "planificació".
Així, el CENIF conclou que l'"entrada massiva" de persones des del Marroc no va ser "un fet incidental la generació del qual es pot associar a un factor ocasional o espontani".