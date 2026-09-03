Sánchez promet a Ceuta 100 milions més d'ajuts, un tracte especial a la UE i una visita del Rei

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha promès als ceutins 100 milions més d'ajuts per alleujar les conseqüències de l'entrada massiva de migrants del passat 30 de juliol, a més de reclamar a la Unió Europea (UE) un tracte especial per a les ciutats autònomes, incloent un règim fiscal propi com el de les Canàries, i una visita del rei Felip VI "en les pròximes setmanes".
Segons ha explicat davant el ple del Congrés, el Consell de Ministres ja va aprovar dimarts un primer paquet de 309 milions d'euros en ajuts i inversions, la qual cosa equival al 16% del PIB de Ceuta, i que inclou transferències directes, bonificacions fiscals i programes de suport per als treballadors, autònoms i empreses que s'hagin vist afectats per aquesta crisi.
I ha afegit que l'executiu treballa amb les autoritats locals per dissenyar una ampliació extraordinària d'aquest Pla Ceuta, que espera aprovar en les pròximes setmanes amb almenys 100 milions més per finançar mesures estructurals per a un futur pròsper i segur a la ciutat.
REGIÓ ULTRAPERIFÈRICA
La seva idea també és "reforçar la presència d'Europa a Ceuta i Melilla", ja que considera que en la integració espanyola del 1986 "va faltar ambició" i "ha arribat l'hora d'esmenar aquell error i aconseguir una integració plena de les nostres ciutats autònomes a la UE".
Així, ha indicat que oferirà a Ceuta i Melilla "una cadira permanent al Comitè de les Regions" i proposarà incloure-les a la Unió Duanera "buscant un règim fiscal favorable tal com es va aconseguir amb les illes Canàries". De la mateixa manera, demanaran a Brussel·les que se'ls reconegui l'estatus de regió ultraperifèrica, "la qual cosa comporta nombrosos avantatges".
"L'ambició és aconseguir que Ceuta i Melilla s'integrin més a la UE. Que Brussel·les entengui que aquests territoris no són un problema fronterer que ha de patir, sinó una part integral del passat i futur d'Europa que han de ser reconegudes i tractades com a tal", ha dit.
Així mateix, ha recordat que el Govern central ha demanat al Rei que visiti Ceuta i Melilla "en les pròximes setmanes" perquè "transmeti el compromís absolut de l'Estat amb aquestes ciutats autònomes".