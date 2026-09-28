Sánchez demana "privilegiar l'ús residencial" al turístic i a les comunitats aplicar la llei d'habitatge

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns "privilegiar l'ús residencial de l'habitatge davant el turístic" i ha sostingut que és una possibilitat que preveu la llei d'habitatge estatal, per la qual cosa ha demanat a totes les comunitats autònomes (CA) que l'apliquin als seus respectius territoris.
Ho ha dit en la clausura de la presentació de l'informe 'Vides futures' aquest dilluns en un acte al Disseny Hub Barcelona, al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde, Jaume Collboni.
Sánchez ha apostat per "governar el mercat de l'habitatge" per no impedir el desenvolupament vital dels joves especialment, tot i que no ha fet cap referència a les negociacions respecte al decret d'habitatge que el Govern central pretén aprovar dimarts en el Consell de Ministres.
Segons el president, aquesta preeminència de l'ús residencial al turístic per augmentar l'oferta assequible d'habitatge és possible perquè "és una de les palanques que habilita la llei d'habitatge", i ha posat d'exemple Catalunya, que sí que l'aplica.
Governar l'habitatge, ha insistit, és "un dels reptes presents i futurs" i que un govern responsable no es limita a gestionar el present, sinó també a anticipar-se al futur i adaptar-se a les transformacions socials per evitar que la legislació sigui una foto fixa del passat.
També hi han assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; les conselleres d'Educació i FP i Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Esther Niubó i Eva Menor, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres autoritats.
COMBATRE LA DESIGUALTAT
El president ha fet èmfasi en la desigualtat que és el "principal repte" que té la societat europea i espanyola, i que en els pròxims anys es pot veure afectada per transformacions com l'augment de la longevitat, la digitalització, la IA i l'emergència climàtica.
"La pregunta avui no és si aquests canvis arribaran, perquè és evident que ja han arribat. La pregunta és, quan? Ens beneficiaran a tots o només a uns pocs?", ha preguntat.
En aquest sentit, ha destacat la importància de governar per a "la gent del carrer" per evitar que la digitalització eixampli les bretxes entre treballadors i empresaris, en contra de la direcció que han pres els que anomena tecnooligarques.
"No hi ha hagut mai en la història de la humanitat una desigualtat com la que avui actualment existeix entre aquests tecnooligarques i la resta de la ciutadania", ha remarcat, després de defensar que cal governar fent possible que en una societat més envellida les cures arribin a tothom, sobre la qual cosa, apunta, les administracions estan començant a posar les bases.
MOMENT "DE TRANSFORMACIÓ"
Sánchez ha assenyalat que no hi ha moment de transformació més suggeridor per a un polític que l'actual: "Assentar les bases del futur responent a les necessitats del present i per tant conciliar la urgència amb la transcendència dels canvis que necessitem per garantir la prosperitat de les nostres societats", ha explicat.
Així, ha afirmat que cada dret que avui sembla evident "va tenir abans algú dient que era massa", i ha esmentat l'exemple de la llei de matrimoni entre persones del mateix sexe, la qual cosa espera que també passi amb la llei de la mort digna.
"Al final se n'acaba beneficiant tothom perquè estem parlant de drets i el que un dia va ser una batalla acaba sent la vida quotidiana dels nostres fills i les nostres filles", ha expressat.