Illa assegura que és tasca dels governs "posar límits" a l'especulació de l'habitatge

Defensa estar al costat dels vulnerables i limitar "el poder desenfrenat de la cobdícia"
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que és tasca dels governs "posar límits" al poder desenfrenat dels diners, a la cobdícia i a l'especulació en qüestions com l'habitatge.
Així s'ha expressat durant la seva intervenció en la presentació de l'informe 'Vides futures' aquest dilluns en un acte al Disseny Hub Barcelona, al costat del president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'alcalde, Jaume Collboni.
Les institucions, ha dit Illa, tenen l'obligació de treballar pel bé comú, la qual cosa passa per posar límits: "Límits al poder desenfrenat dels diners, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits. I això també és tasca dels governs".
Ha sostingut que l'accés a l'habitatge és una prioritat del Govern central, com també del Govern i de l'Ajuntament, qüestió que és d'"actualitat punyent", en referència implícita al desnonament de la Maricarmen, una dona de 87 anys amb discapacitat que feia set dècades que vivia al barri madrileny d'El Retiro.
I ha afegit que el Govern està "al costat de les persones vulnerables" en habitatge i en totes les matèries, i que continuaran fent passos en aquest sentit.
També han assistit a l'acte el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; les conselleres d'Educació i FP i Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Esther Niubó i Eva Menor, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres autoritats.
CANVI CLIMÀTIC, DEMOGRAFIA I IA
Més enllà de l'habitatge, Illa ha considerat necessari reflexionar sobre el futur i ha situat tres qüestions que marcaran, a parer seu, els pròxims anys: el canvi climàtic, la demografia i la tecnologia, amb el focus posat en la intel·ligència artificial.
Sobre aquest últim afer, ha afirmat que cal regular-la perquè no quedi en mans d'empreses privades que es mouen amb la lògica del mercat i la lògica privada: "No és neutra; la tecnologia ha de tenir una governança que asseguri que es posa al servei del bé comú".
I en aquest sentit, ha defensat que el desplegament de la IA no pot anar en detriment d'una reducció de les rendes del treball: "Han d'augmentar les rendes del treball i no les rendes del capital", i que aporti a la millora de la sanitat, l'educació i els llocs de treball.