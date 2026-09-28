Collboni afirma que les polítiques públiques "poden escometre el repte de l'habitatge" a Espanya

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que la regulació ha permès prendre "decisions directes" sobre els fons voltor
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que les polítiques públiques "poden escometre el repte de l'habitatge a Espanya", i ha defensat que la regulació impulsada tant pel Govern central com la Generalitat ha permès frenar la pujada dels preus del lloguer a Barcelona en els últims 3 anys i prendre la decisió d'eliminar 10.000 pisos turístics.
Ho ha dit aquest dilluns durant la presentació de l'informe 'Vides futures' al Disseny Hub de Barcelona, en què també han intervingut el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Collboni ha sostingut que la regulació de l'habitatge ha permès a l'Ajuntament "prendre decisions directes sobre els fons especulatius, sobre els fons voltor, que compraven edificis a la ciutat, que expulsaven els veïns per especular", a més d'exposar que l'augment del pressupost els ha permès passar de construir 500 habitatges de protecció anuals a 1.000.
L'alcalde ha posat d'exemple la iniciativa del consistori sobre la compra de la Casa Orsola per protegir-ne els residents: "Les polítiques públiques funcionen, les institucions actuen, i si decideixes agafar aquest camí, no un altre, l'altre és deixar que el mercat continuï dictant les seves regles, podem trobar solucions", ha emfatitzat.
A l'acte també hi han assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; les conselleres d'Educació i Igualtat de la Generalitat, Esther Niubó i Eva Menor, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres autoritats.
"DRET A QUEDAR-SE"
Ha insistit en la defensa del "dret a quedar-se" a Barcelona i ha dit que imaginar com serà el projecte de vida dels ciutadans el 2050 és un exercici de confiança en el futur molt necessari perquè, ha afegit, cal imaginar com serà la vida per preguntar-se si la població podrà triar la vida que vol viure i fer-ho al lloc on volen viure.
En aquest sentit, ha posat la zona de les Glòries, on hi ha el Disseny Hub de Barcelona, com un dels "epicentres de transformació de la ciutat" amb més serveis i nous espais per ampliar el parc d'habitatge públic, per tal que la ciutat sigui un lloc per viure-hi i també per treballar-hi i crear oportunitats.
PAPER DE LES CIUTATS
Ha apuntat que les ciutats són "el lloc on les coses passen fonamentalment en aquest món contemporani" i ha dit que això ho ha pogut comprovar en el seu recent viatge a Nova York (Estats Units), on va participar en la cimera d'alcaldes de ciutats Urban20 (O20).
"El repte de la migració, el repte de l'habitatge, el repte de l'assequibilitat, d'ajudar la gent a arribar a final de mes, que són reptes molt quotidians, molt concrets, però que són els grans reptes que tenim les ciutats del món avui dia", ha detallat.