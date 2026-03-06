Sánchez considera "un extraordinari error" la guerra contra l'Iran i adverteix que portarà conseqüències econòmiques

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha considerat que la intervenció dels EUA i Israel contra l'Iran és "il·legal", ho ha qualificat com "un extraordinari error" i ha advertit que ja se n'estan pagant les conseqüències, amb l'alça del preu del petroli i el gas.
Sánchez ha evitat la confrontació directa amb el president dels EUA, Donald Trump, que ha llançat dures crítiques contra Espanya aquests dies, i ha assenyalat que respecta la presidència nord-americana i admira la societat d'aquell país, segons ha manifestat en una conferència de premsa amb el seu homòleg portuguès, Luís Montenegro, al final de la XXXVI Cimera Hispanoportuguesa al monestir de La Rábida (Huelva).
No obstant això, ha reiterat el seu rebuig a la guerra quan ha subratllat que no s'ajusta al dret internacional i ha justificat les seves crítiques en assenyalar que, entre països aliats, és bo ajudar quan es té raó però també "assenyalar quan s'està equivocat".
"Aquesta guerra és un extraordinari error que pagarem", ha insistit el cap de l'executiu, qui ha incidit que el conflicte és "il·legal".
NO ACLAREIX PER QUÈ VA DEIXAR FER SERVIR LES BASES
Sánchez s'ha mostrat convençut que la seva posició és majoritària entre la societat espanyola i així ho reflecteixen, diu, diverses enquestes publicades aquest mateix divendres que mostren un rebuig majoritari dels espanyols a aquesta guerra.
A parer seu, és una posició "coherent" amb el que està fent Espanya en relació amb altres conflictes al món com el d'Ucraïna, en què dona suport a Kíiv "perquè hi ha una violació de la legalitat internacional" per part de Rússia.
"Per què nosaltres estem a favor de la causa palestina i per tant en contra del genocidi a Gaza? Perquè hi ha una violació flagrant del dret internacional", ha seguit.
No obstant això, Sánchez no ha volgut aclarir per què Espanya va permetre als EUA fer servir les seves bases quan el passat mes de juny Washington ja va desplegar una operació contra Teheran.
"TRANQUIL·LITAT" DAVANT LES AMENACES DE TRUMP
Respecte a les conseqüències que poden tenir per a Espanya les amenaces d'embargament comercial de Trump, Sánchez ha assegurat que hi ha "tranquil·litat" en el Govern central i ha insistit que "els valors" estan per sobre.
En tot cas, considera que Espanya té "capacitat i marge financer" gràcies al "bon moment econòmic" per poder sufragar mesures de compensació als sectors afectats per les possibles mesures de la Casa Blanca.
En aquest sentit assenyala que el seu govern està "contrastat" en la gestió de crisis passades i defensa que ja ha mobilitzat centenars de milers d'euros en la pandèmia, en la crisi inflacionista provocada per la guerra d'Ucraïna i per pal·liar els efectes de les borrasques.
El cap de l'executiu ha assegurat, per tant, que està seguint la situació "en contacte permanent amb els agents socials", per avaluar-ne les possibles conseqüències, tot i que ha demanat als ciutadans que "siguin conscients que el que està passant a les seves butxaques o pugui passar no té res a veure amb les decisions" del seu executiu sinó amb una guerra "il·legal"