Sánchez compareixerà al Congrés per informar sobre la posició d'Espanya en la guerra de l'Iran

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha sol·licitat comparèixer davant el ple del Congrés dels Diputats per informar sobre la posició del Govern central respecte al conflicte a l'Orient Mitjà, segons traslladen fonts de La Moncloa.
Sánchez donarà explicacions als grups parlamentaris després de l'atac d'Israel i els Estats Units a l'Iran dissabte passat que ha desencadenat una onada de bombardejos a la regió. Sánchez ha mostrat el seu rebuig al conflicte i es nega a que Washington faci servir les bases militars de Rota i Morón per a aquesta operació.
No obstant això, el Govern central ha ordenat l'enviament d'una fragata a Xipre, juntament amb efectius militars de França i Grècia, després que un dron iranià impactés en una base militar britànica situada a l'illa, país integrant de la Unió Europea.
Sánchez també aprofitarà aquesta compareixença per informar sobre l'última reunió del Consell Europeu que es va celebrar al castell d'Alden Biesen (Bèlgica) al febrer.
