Sánchez defensa la fragata a Xipre amb la "mateixa determinació" que el 'No a la guerra'

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha donat suport a l'enviament de la fragata Cristóbal Colón a Xipre després d'al·legar que amb la "mateixa determinació" que Espanya defensa el 'No a la guerra' també és solidària amb un estat membre de la UE per contribuir a la "defensa i la seguretat col·lectiva" d'un país que està patint les conseqüències del conflicte.
En una roda de premsa amb motiu de la XXXVI Cimera Hispanoportuguesa amb el seu homòleg portuguès, Luís Montenegro, Sánchez ha tornat a rebutjar l'ofensiva israeliana i nord-americana contra l'Iran, reivindicant el multilateralisme i un "vincle transatlàntic" des del respecte, "col·laboració lleial i en peus d'igualtat, on el dret internacional i les regles siguin la columna vertebral".
Respecte a la sol·licitud de Xipre, Sánchez ha recalcat el "compromís europeista" d'Espanya a l'hora de donar suport a una missió "de protecció, defensa i rescat" a les costes xipriotes amb la fragata Cristóbal Colón, que arribarà en els pròxims dies.
En aquest sentit, ha assegurat que Xipre "ha patit un atac en el seu propi territori" com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. "I amb la mateixa determinació que ens porta a dir 'No a la guerra' a l'Iran doncs tenim la determinació de ser solidaris i donar un cop de mà en aquest cas a un estat membre", ha argumentat.