MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha donat un ultimàtum al PP perquè s'avingui a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) abans que acabi el mes de juny i ha advertit que en cas contrari canviarà la facultat de l'òrgan de govern dels jutges per fer nomenaments al Tribunal Suprem i als tribunals superiors de justícia.

El cap de l'executiu espanyol considera que aquesta capacitat per continuar fent nomenaments és un "incentiu pervers" que fa que el PP no vulgui pactar la renovació dels vocals amb el Govern central, que fa més de cinc anys que estan amb el mandat caducat.

"El dia de la marmota ha durat massa, més de 2.000 dies i això s'ha acabat", ha etzibat Sánchez en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press

"Nosaltres ens donem com a govern fins a finals d'aquest mes, fins al mes de juny, i si al mes de juny el PP no desbloqueja aquesta situació, el Govern d'Espanya, juntament amb el Congrés dels Diputats, donarà una resposta al que és un autèntic atropellament constitucional, que és el segrest que està perpetrant el PP d'un òrgan important que és el Govern d'Espanya", ha assenyalat.

Assenyala per tant que es pot revisar aquesta facultat de nomenar magistrats al Suprem i als tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes i fer-la "més objectiva, més transparent i no polititzada", com a parer seu passa ara per part del PP.