Sánchez retreu a ERC el pacte amb Junts al Parlament però aposta per entendre's de cara a "governs transversals"

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha recriminat aquest dimecres a ERC el pacte que va segellar amb Junts per donar a Josep Rull la presidència del Parlament, però alhora ha apostat per entendre's amb els republicans per poder configurar "governs transversals" en què prevalguin "els drets socials i la convivència" a Catalunya.

Així ho ha dit en resposta al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, qui li ha preguntat en el ple del Congrés si tem una possible moció de censura d'Alberto Núñez Feijóo, amb el suport de Junts i ha donat per fet que aquesta possibilitat "algun dia colarà".

Sánchez li ha replicat que el pacte dels seus amb els de Carles Puigdemont per conformar una mesa de majoria independentista al Parlament és "contradictori" amb la voluntat d'"entesa amb les forces parlamentàries progressistes del Congrés".

En qualsevol cas, el president ha reiterat el desig que ERC pugui continuar com a soci del govern de coalició i que les dues forces també es puguin entendre a Catalunya, on acaben d'arribar a un acord per integrar els d'Oriol Junqueras al Govern municipal de Barcelona.

"Crec que paga la pena que puguem fer governs transversals, governs en què al final el progrés, els drets socials i la convivència prevalguin sobre altres qüestions. Però en fi, això s'haurà de decidir al Parlament de Catalunya", ha apuntat el president.