El PP veu el Govern central com "un vaixell en flames" i Montero els pregunta si negociaran una moció de censura

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El PP veu el govern de coalició com "un vaixell en flames envoltat per la corrupció, el xantatge i la mentida" i la vicepresidenta María Jesús Montero ha acusat els populars de "cinisme polític" i els ha preguntat si negociaran una moció de censura amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Ha estat en la sessió de control al Govern central del Congrés, en la qual el dirigent del PP Elías Bendodo ha parlat de "vicepresidentes a la desbandada" perquè Teresa Ribera "fa setmanes que no apareix" pel Congrés, Yolanda Díaz renuncia al lideratge de Sumar --"No sabem si ha saltat del vaixell o l'han llançat", ha dit--, i a María Jesús Montero "li estan comprant un bitllet cap a Andalusia".

"El Govern central és un vaixell en flames i està envoltat per la corrupció, el xantatge, i la mentida, que són les seves úniques banderes", ha resumit.

A parer seu, el Govern central "no diu la veritat ni al metge" perquè "va dir que perseguiria la corrupció i ara l'empara", i va negar els indults i l'amnistia per als independentistes catalans i ho han acabat aprovant. "I ara han dit que no hi haurà referèndum. Al PSOE i en el sanchisme, el 'no' és el principi del 'sí', i això és el que temem amb tots vostès", ha afegit.

Montero ha replicat que "la paraula del govern és molt més vàlida que la del PP" i ha recordat que van prometre mesures com revaloritzar les pensions, combatre la desocupació i apujar el salari mínim, i ho han fet.

"MENYS CINISME POLÍTIC"

"Més paraula i menys cinisme polític que el PP. I el que no fem és maleir o retreure actituds polítiques que després vostès practiquen per la porta de darrere i d'amagat. Arribaran vostès a un acord amb el senyor Puigdemont? Aclariran si efectivament es reuniran amb els independentistes sense haver-ho aclarit al poble espanyol? Estan disposats a abordar, senyories, una moció de censura?".

La vicepresidenta també ha acusat el PP de "blanquejar" la ultradreta incorporant-la als seus governs autonòmics i obrint la porta a pactar amb la italiana Giorgia Meloni. "Senyories, menys cinisme polític", ha reblat.