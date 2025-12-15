Sánchez avisa que la legislatura continuarà tot i que hagi d'aguantar "campanyes personals, mentides i fang"

Tanca la porta ara com ara a la remodelació de l'executiu i es mostra "orgullós" de tots els seus ministres
MADRID, 15 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha mantingut la intenció de continuar governant i acabar la legislatura després d'apel·lar a la "responsabilitat" que té Espanya "en el moment històric en el qual es troba" Europa, i ho farà fins i tot si ha d'"aguantar" el que ha definit com "campanyes d'assetjament personal, mentides i fang".
"Hem de protegir la democràcia i l'ordre multilateral dels xenòfobs, dels aïllacionistes i dels autòcrates que volen precisament afeblir o enderrocar aquest sistema multilateral. I si per fer-ho hem de, bé, doncs aguantar campanyes d'assetjament personal, mentides, en definitiva fang, ho farem", ha afirmat el president espanyol.
Així ho ha sostingut aquest dilluns durant una roda de premsa a La Moncloa per fer balanç de les mesures dutes a terme en els darrers sis mesos, en què ha defensat "la contundència i la transparència" amb la qual ha actuat l'executiu contra els casos de corrupció.
Sánchez ha assegurat que "malgrat el soroll" que es viu des que va arribar a La Moncloa el 2018, el Govern central no oblida a qui serveix, a més de recordar tot el que s'ha assolit "durant aquests set anys" de mandat, i el "moment històric" en què es troba immers el país i Europa.
"Sé quina és la meva responsabilitat, sabem quina és la nostra responsabilitat com a govern de coalició progressista", ha manifestat Sánchez, que ha posat d'exemple avançar en una economia més justa, neutralitzar l'emergència climàtica, o defensar l'estat del benestar.
"També hem de protegir la democràcia i l'ordre multilateral dels xenòfobs, dels aïllacionistes i dels autòcrates que volen precisament afeblir o enderrocar aquest sistema multilateral", ha afegit.
Ho farà, ha explicat, perquè "la raó no només rau en el present dels nostres conciutadans, també en el passat i en el futur del nostre país", motiu pel qual se sent carregat de "determinació, convicció i també energia" per continuar en "aquesta segona part de la legislatura".
NO HI HAURÀ REMODELACIÓ DEL GOVERN
En aquest sentit, ara per ara ha tancat la porta al "canvi profund" que li va reclamar la vicepresidenta segona i dirigent de Sumar, Yolanda Díaz. Sánchez ha assegurat que escolta "amb moltíssima atenció" les declaracions que, com les de Díaz, el que busquen és "mirar d'ajudar", però ha esgrimit que "aquest govern, i aquí hi ha les dades, està fent una gestió extraordinària".
A més a més, ha recordat que la remodelació d'un gabinet "correspon al president". "I la meva voluntat és ferma: Acabarem la legislatura el 2027 i continuarem amb aquest full de ruta que estan exercint amb èxit tots i cadascun dels ministres del Govern d'Espanya", ha recalcat.
En aquest sentit, ha assegurat que està "profundament orgullós i agraït" de la feina que fan tots els ministres, tant del PSOE com de Sumar, els qui, ha afegit, no són ministres del seu partit sinó del Govern d'Espanya. "Crec que és un dels millors governs que ha tingut Espanya i aquí hi ha les dades", ha reiterat.