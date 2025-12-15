Sánchez rebutja lliçons del PP i Vox i diu que "l'assetjament i la denúncia no tenen carnet"

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha rebutjat lliçons del PP i Vox després de les denúncies per assetjament sexual contra l'exassessor de La Moncloa i exmilitant del PSOE Francisco Salazar, i ha defensat que "l'assetjament i la denúncia no tenen carnet", però que "la contundència" contra l'abús "sí que té unes sigles".
En una roda de premsa a La Moncloa per fer balanç de les mesures dutes a terme durant els darrers sis mesos, el cap de l'executiu espanyol ha reivindicant que "sempre" han estat els progressistes, i en particular el PSOE, "qui ha obert camí" en els drets de les dones, com el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs o la llei contra la violència de gènere.
Sánchez ha admès que el Govern central ha comès "errors, com tothom", però que "tots els avenços en matèria d'igualtat" entre homes i dones "sempre s'han aconseguit de la mà, en primer lloc, de les dones i amb governs progressistes".
"Dic tot això perquè, evidentment, no acceptarem lliçons dels qui voten en contra d'aquests avenços, dels qui recorren en contra d'aquests avenços al Tribunal Constitucional. I, per tant, zero lliçons dels qui qüestionen la violència contra les dones o pacten amb aquells que qüestionen la violència contra les dones", ha prosseguit.