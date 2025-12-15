El Govern central estén els descomptes al transport el 2026 i anuncia un bitllet únic de 60 euros al mes

Eduardo Parra - Europa Press
Per als joves l'abonament costarà 30 euros
MADRID, 15 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que els descomptes en el transport públic continuaran vigents durant l'any 2026, i també entrarà en funcionament a partir de la segona quinzena de gener un nou bitllet únic a tot Espanya de 60 euros al mes (30 euros per als joves).
"Es tracta d'una aposta molt rotunda per la mobilitat sostenible i també per la classe mitjana i treballadora, perquè suposa un estalvi per a la butxaca de moltes famílies al nostre país i, per tant, crec que és una mesura transformadora i molt rellevant", ha assenyalat el president espanyol durant una compareixença per fer balanç de l'any.
Aquest bitllet ja es va anunciar a començaments d'any per entrar en vigor el 2026, però faltava posar-hi preu i data definitiva. Servirà per als trens de mitja distància i rodalies, a més dels autobusos estatals, però no valdrà per a l'alta velocitat.