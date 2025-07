Sánchez anuncia que treballa per aprovar algunes mesures del decret antiapagades sense passar pel Congrés

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que l'executiu està analitzant quines mesures del decret antiapagades --que el Congrés va rebutjar la setmana passada-- són susceptibles de ser aprovades pel Consell de Ministres via reial decret, sense la necessitat de ser ratificades per la cambra baixa.

"El que està fent el Govern d'Espanya és veure, de totes les mesures, quines són susceptibles de ser aprovades no per un reial decret llei, sinó per un reial decret que faci que el nostre sistema sigui més resilient, i això és en el que ara mateix treballa la vicepresidenta tercera", ha avançat Sánchez en una compareixença per fer balanç del curs polític i presentar l'informe de rendició de comptes 'Complint'.

En tot cas, Sánchez ha explicat que l'executiu tornarà a portar al Congrés "tan aviat com sigui possible" la resta de mesures del decret per reforçar el sistema elèctric i evitar apagades com la del passat 28 d'abril que necessitaran la convalidació de les Corts Generals.

"Davant l'oportunisme irresponsable d'alguns, la indústria espanyola ha de saber que sempre comptarà amb el compromís del Govern d'Espanya i que, abans o després, per molt soroll que hi hagi, per moltes traves que intentin posar, tirarem endavant les mesures que calguin per fer més resilient el sistema elèctric al nostre país", ha subratllat el president.

La setmana passada, el Congrés va derogar el decret per reforçar el sistema elèctric i evitar apagades com la del passat 28 d'abril pel 'no' del PP, Vox i UPN, però també de Podem, el BNG, Junts i del diputat de Chunta Aragonesista integrat a Sumar, Jorge Pueyo.

Per la seva banda ERC, PNB, Bildu, Coalició Canària i l'exministre socialista ara integrat al Grup Mixt, José Luis Ábalos, hi van votar a favor, amb un resultat final de 183 vots en contra, 165 a favor i cap abstenció.