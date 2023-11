Sánchez assegura que a Espanya hi ha lawfare perquè s'han instrumentalitzat institucions

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que a Espanya s'han donat casos de lawfare o instrumentalització de la justícia i ha posat d'exemple l'ús de la policia per part del PP en el cas Kitchen.

En una entrevista a TVE recollida per Europa Press, ha assenyalat que "definitivament" s'han instrumentalitzat institucions públiques per perseguir adversaris polítics i ocultar proves en causes judicials "que afectaven el PP". "Això és l'operació Kitchen", ha indicat.

D'aquesta manera ha defensat que el PSOE acceptés incloure el terme lawfare, que fa referència a la guerra judicial contra adversaris polítics, en l'acord signat amb Junts a canvi dels vots per a la seva investidura.

A més a més, respecte a les comissions d'investigació al Congrés, pactades en aquest mateix acord, ha remarcat que "no vinculen sentències judicials" però sí que poden ser objecte d'informe a la Fiscalia "perquè les tingui en consideració".

En aquest sentit ha recordat el cas "del lli" que va partir d'una comissió parlamentària i les conclusions van ser requerides per la Fiscalia Anticorrupció per investigar aquest assumpte. "A això ens estem referint", ha rematat.