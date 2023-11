Sánchez defensa la figura del verificador i no confirma que la trobada amb Junts sigui a Ginebra

Demana que se li brindi "el benefici del dubte"

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat novament la figura del verificador internacional pactada pel PSOE i Junts, i insisteix que es tracta d'un "mecanisme excepcional" per facilitar el diàleg i eventualment l'acord, alhora que no ha volgut confirmar que la primera reunió amb els de Carles Puigdemont s'hagi de produir a Ginebra aquest dissabte.

En una entrevista a TVE recollida per Europa Press, Sánchez ha assenyalat que tant qui exercirà de verificador amb Junts com amb ERC es coneixerà en el seu moment, igual que el lloc fora d'Espanya on es produirà la primera trobada amb els primers. "No estem encara en condicions de dir on serà", ha assenyalat.

El president espanyol ha defensat aquesta figura, inclosa en els acords amb tots dos partits, sobre la base que "si dos no s'entenen, el fet que ens acompanyi un tercer en aquesta tasca de verificació és una bona notícia perquè ens pot ajudar efectivament a arribar a acords".

Es tracta, ha admès Sánchez, d'"un mecanisme excepcional" com també ho és la situació d'aquests dos partits "en el sistema polític espanyol". "Tant de bo en un futur no necessitem aquest sistema de verificació perquè això voldrà dir que hem construït una confiança" que "honestament", ha reconegut no tenir actualment de manera "completa ni total".

En aquest sentit, s'ha remès als documents signats i que el PSOE va fer públics en el seu moment en subratllar que l'objectiu de les taules tant amb ERC com amb Junts és "parlar del que s'ha qualificat per part de l'independentisme com un conflicte polític, perquè evidentment existeix un conflicte polític que hem d'abordar".

POSICIONS DISPARS DE PARTIDA

Sánchez ha ressaltat que s'hi pot constatar que les posicions de partida del PSOE i dels partits independentistes són molt diferents. "Ells estan defensant la independència de Catalunya i nosaltres estem defensant l'Estat de les Autonomies, l'autogovern de Catalunya, que ha portat molta prosperitat, cohesió a la societat catalana i en conjunt a la societat espanyola", ha subratllat.

Amb tot plegat, respecte als qui asseguren que en les taules de diàleg amb els independentistes es decidirà el futur d'Espanya, Sánchez ha sostingut que es decideix "a les Corts Generals".

Amb tot, ha insistit que és "una bona notícia" que partits que parteixen de "posicions molt dispars i des d'una extraordinària desconfiança" s'hagin convocat a l'inici d'aquesta legislatura "a parlar, a dialogar i, eventualment, a acordar". "Tant de bo aconseguim aquest objectiu", ha confiat.

Finalment, el president ha lamentat que des de l'opinió pública es critiqui els polítics per no arribar a acords i "quan ens asseiem al voltant d'una taula per intentar arribar a un acord en un dels principals problemes constitucionals i territorials que ha tingut aquest país durant aquests últims 45 anys" no es brindi almenys el "benefici del dubte".