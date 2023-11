Sánchez creu que els partits que s'oposen a l'amnistia l'acabaran acceptant com amb el divorci o el matrimoni LGTBI

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut que els qui s'oposen a la llei d'amnistia als implicats en el procés l'acabaran acceptant, de la mateixa manera que a parer seu va passar amb la llei de divorci o la llei de matrimoni homosexual.

Sánchez pensa que tant els qui es manifesten al carrer com els partits que s'hi oposen, com el PP i Vox, l'acabaran assumint perquè "serà bo per al país en termes de convivència" i a més "reincorpora" al sistema forces polítiques que des del 2017 n'estaven fora, en referència a Junts.

En tot cas Sánchez ha admès que concedir una amnistia als independentistes "no era el següent pas que volia fer" però ha destacat que és un pas "coherent i conseqüent" amb la política "de normalització i estabilització" a Catalunya que, segons ha defensat, ha aplicat els últims anys.

Així ho ha assenyalat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, la primera que concedeix després de ser investit president del Govern central.