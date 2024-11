Sánchez arriba al començ del 41è Congrés del PSOE a Sevilla per ser ratificat com a secretari general

SEVILLA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha arribat aquest dissabte cap a les 11.00 hores al Palau de Congressos de Sevilla per participar en el començament del 41è Congrés Federal del PSOE, en el qual serà ratificat com a secretari general, encara que no està previst que hi intervingui fins a aquest diumenge quan s'oficialitzi la nova direcció del partit.

Sánchez ha fet la seva entrada a l'auditori principal del Palau de Congressos de Sevilla aquest dissabte entre aplaudiments i víctors dels militants i els delegats territorials del PSOE que es troben en aquest esdeveniment que elegirà la nova executiva socialista.

En concret, Sánchez hi ha acudit per escoltar la inauguració d'aquest 41è Congrés del PSOE que va a càrrec del secretari d'Organització socialista, Santos Cerdán, que presentarà l'informe de balanç de gestió i es triarà la Comissió Electoral.

Posteriorment, durant el dia s'aniran celebrant diferents panells amb la participació de ministres i es desenvoluparan les comissions que perfilaran la ponència marc que finalment sortirà d'aquest 41è Congrés socialista.