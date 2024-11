Montero acusa el PP de "polititzar la justícia": "Volen que es parli de corrupció basada en mentides"

SEVILLA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta primera i número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha acusat el PP de "polititzar la Justícia" per no parlar de l'acció del Govern central sinó de "corrupció fonamentada en falsedats i en mentida", per intentar "allunyar" els seus votants de la "utilitat del que és públic", segons ha denunciat.

Durant la seva intervenció a l'inici del 41è Congrés Federal del PSOE a Sevilla, Montero ha fet una referència a les últimes polèmiques judicials relacionades amb el govern i el PSOE i ha cridat a "combatre el principal míssil que tenen les democràcies: els rumors falsos, la desinformació i les denúncies falses".

Per això, ha cridat els militants socialistes a continuar "forts" i "orgullosos" del llegat i els valors del PSOE: "Del que fem cada vegada que estem al govern, amb el BOE, intentant impulsar drets, igualtat i més democràcia".

La vicepresidenta Montero ha reivindicat el llegat socialista tant al govern com en l'oposició, defensant que el PSOE "es va saber comprometre amb Espanya allà on els ciutadans" els havien elegit. "Nosaltres sí respectem les regles de joc democràtiques, d'altres no les respecten, mai les han respectat com ara", ha afegit.

A continuació, Montero ha posat en valor les "aportacions" dels militants socialistes en aquest 41è Congrés del PSOE, apel·lant a "posar damunt el millor" que aprenen els simpatitzants en el dia a dia. "Som un partit viu, que està al costat de la gent", ha sentenciat.