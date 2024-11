Cerdán denuncia una "caça humana" des dels mitjans i "en seu judicial" contra Sánchez i el partit

SEVILLA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha denunciat una estratègia de "caça humana" i de mentides contra el PSOE i el secretari general Pedro Sánchez, des dels mitjans de comunicació i també "en seu judicial".

En la seva intervenció en la qual ha defensat el balanç de gestió de la Comissió Executiva Federal en els últims anys, el número tres del PSOE ha denunciat una estratègia "d'assetjament i enderrocament" des que Sánchez va arribar al govern l'any 2018 mitjançant una "indústria d'odi" que ha generat "fang, soroll, bilis sense parar amb l'objectiu de generar caos".

"Mai abans hi ha hagut en democràcia un atac similar contra un president legítim", ha llançat Cerdán que denuncia que Sánchez i el seu entorn personal han estat difamats des dels mitjans de comunicació i també pels jutges.

"Són les mateixes mentides de sempre però propagades ràpidament amb altaveus a programes de televisió en prime time, a programes de ràdio, a digitals, a tertúlies, a canals de Youtube, a xarxes socials o a columnes de premsa de tota la vida, fins i tot en seu judicial. Sí, també en seu judicial", ha llançat.

Segons ell, d'aquest "riu regirat" en treuen profit "els de sempre", els que volen mantenir els seus "privilegis" i miren d'imposar una "visió reaccionària".

"Sabem per què ens ataquen. Van a per nosaltres perquè representem tot el que menyspreen, el que odien, la justícia social, l'equitat, la lluita per la igualtat d'oportunitats, per la igualtat de gènere", ha indicat.