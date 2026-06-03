Sánchez anuncia l'inici del procés per elaborar els pressupostos del 2027

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquesta setmana es publicarà l'ordre d'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027.
En el tancament de la 41a Reunió Cercle d'Economia, ha afirmat aquest dimecres que els pressupostos seran "més ambiciosos, més socials i més responsables des del punt de vista fiscal".
Sánchez ha afegit que durant aquest mes s'actualitzarà el quadre marc per aprovar els nous comptes i en presentaran les línies generals als grups parlamentaris.