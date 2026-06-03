Publicat 03/06/2026 13:47

Sánchez anuncia l'inici del procés per elaborar els pressupostos del 2027

El president del Govern central, Pedro Sánchez, en la 41a Reunió Cercle d'Economia
DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquesta setmana es publicarà l'ordre d'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027.

En el tancament de la 41a Reunió Cercle d'Economia, ha afirmat aquest dimecres que els pressupostos seran "més ambiciosos, més socials i més responsables des del punt de vista fiscal".

Sánchez ha afegit que durant aquest mes s'actualitzarà el quadre marc per aprovar els nous comptes i en presentaran les línies generals als grups parlamentaris.

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