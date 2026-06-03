Sánchez reivindica els acords amb Junts, ERC i el nacionalisme basc perquè donen "estabilitat"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Defensa l'aplicació total i efectiva de l'amnistia aquesta legislatura i abordar el "conflicte territorial"
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat avançar en els acords que van permetre la seva investidura el 2023 amb Junts, els coneguts com acords de Brussel·les, i també complir els pactes assolits amb ERC i els partits nacionalistes bascos per l'"estabilitat" que considera que han aportat a la legislatura i que creu que poden aportar en el futur.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dimecres en la 41a Reunió Cercle d'Economia, al Palau de Congressos de Catalunya, just en la setmana en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat a Junts i el PNB una moció de censura instrumental.
En aquest context i davant l'empresariat català, Sánchez ha reivindicat els pactes amb els de Carles Puigdemont, ha apostat per "abordar les arrels del conflicte territorial" entre Catalunya i Espanya i avançar en la reforma del finançament autonòmic i ha desitjat l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia, una fita que ha desitjat que es faci efectiva aquesta mateixa legislatura.
DAVANT LA ULTRADRETA
Segons Sánchez, els acords a l'inici i durant la legislatura amb les forces nacionalistes i independentistes de Catalunya i el País Basc han anat "bé al conjunt de l'Estat", la qual cosa creu que proven les bones xifres econòmiques i d'ocupació.
Ha dit que han servit per propiciar avenços socials i per protegir drets i llibertats "davant l'avanç de la ultradreta" que creix a Espanya, Europa i la resta del món.
Per això ha reivindicat l'"estabilitat derivada d'aquests acords" i ha assenyalat que han estat imprescindibles per als avenços dels últims anys, i ha apuntat a continuar aquesta tasca durant els següents.
El president també ha dibuixat aquesta aliança amb les forces polítiques nacionalistes per a la següent legislatura: "En els acords que vam assolir amb ERC hem tractat moltes qüestions i el nostre compromís és mantenir-los a partir del 2027".
LLEI D'AMNISTIA
En línia amb el compliment dels acords de Brussel·les amb Junts, ha destacat la "rotunda aposta per l'agenda del retrobament entre Catalunya i Espanya", la principal fita del qual ha estat, segons ell, la llei d'amnistia, que encara no s'ha aplicat als principals líders del procés, tampoc als líders de Junts i ERC, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
Per això, ha desitjat l'aplicació total de la norma aquesta legislatura: "La fita més significativa, en espera del pronunciament del Tribunal de Justícia Europeu, serà l'aplicació total i efectiva de la llei d'amnistia. Una fita que esperem, des del Govern central, que es faci efectiva en aquesta legislatura".