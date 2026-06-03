Sánchez veu una bona notícia el "reconeixement explícit" de Feijóo a Junts amb la moció de censura

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Planteja que "en un futur" la dreta espanyola es pugui retrobar amb la catalana i la basca
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha considerat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet un "reconeixement explícit" a Junts amb la proposta d'impulsar una moció de censura instrumental amb el PNB, cosa que ha considerat una bona notícia.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dimecres en la 41a Reunió Cercle d'Economia, al Palau de Congressos de Catalunya, en la qual ha expressat que no sap si Feijóo "ho ha fet premeditadament o equivocadament", però considera que ha donat la raó al Govern central i a la seva aposta per pactar amb els nacionalistes catalans i bascos.
"No deixa de ser curiós una cosa que he vist en l'actual cap de l'oposició, a propòsit del debat sobre la moció de censura. Perquè, tot i que sembla mentida, hi ha un reconeixement explícit del cap de l'oposició i del PP a un actor polític, en aquest cas a Junts per Catalunya, que fins no fa gaire no reconeixia. Em sembla una bona notícia", ha dit Sánchez.
Ha assegurat que ho diu "de debò, no com una provocació", perquè considera que és possible gràcies a l'agenda del retrobament que ha impulsat el seu executiu amb mesures com l'amnistia i els indults.
ACORDS DEL PP AMB JUNTS I EL PNB
En aquest sentit, ha plantejat que en un futur, si els populars segueixen aquesta via, es podran retrobar políticament amb Junts i el PNB.
"És un punt molt important per fer de la nostra democràcia un sistema molt més fort, i per què no?, en un futur, que la dreta espanyola es pugui tornar a retrobar en termes d'entesa política amb la dreta catalana i també amb la dreta basca", ha assenyalat.
Fent referència a les paraules de Feijóo aquest dimarts al Cercle d'Economia, preguntat per si aniria a Waterloo (Bèlgica) a reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, Sánchez ha dit que el reconeixement polític de Junts sí que és seriós.
"Quan es diu que cal parlar de coses serioses, això és seriós. Perquè és un canvi, i a mi em sembla que és un canvi per a bé", ha conclòs.