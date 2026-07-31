Sánchez anuncia la instal·lació de boies a l'espigó de Ceuta i espera la "devolució com més aviat millor" dels migrants

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres la col·locació de boies al mar, fent frontera entre Ceuta i el Marroc, per complir la sentència del Tribunal Suprem contrària a les 'devolucions en calent' de les persones que arribin nedant mentre no hi hagi una frontera física que ho impedeixi.
Així ho ha anunciat aquest divendres durant la visita a la ciutat després de la crisi migratòria desencadenada dijous, amb l'entrada d'unes 50.000 persones, i ha assenyalat que la devolució dels migrants que han entrat irregularment es produirà "com més aviat millor".
Sánchez ha atribuït aquesta arribada massiva a l'acció de les màfies de tràfic de persones després de la sentència del Suprem del passat 8 de juliol que prohibeix les 'devolucions en calent' de les persones que arribin nedant a Ceuta i Melilla.
Sánchez ha qualificat els fets com "una violació a la integritat territorial" d'Espanya i ha expressat el seu "rebuig i condemna" per aquest "deplorable atac".