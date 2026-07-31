Sánchez arriba a l'heliport de Ceuta entre insults i enfrontaments de manifestants amb la policia

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat aquest divendres a les 11.40 hores a l'heliport de Ceuta per atendre l'evolució de la crisi migratòria. Ha estat rebut amb insults contra ell i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per uns quaranta ciutadans.
El president ha aterrat a la ciutat autònoma acompanyat d'un ampli dispositiu de seguretat, amb presència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil als voltants de l'heliport, on s'havien concentrat desenes de persones.
En un ambient de tensió, els assistents han acusat Sánchez d'"arruïnar l'hostaleria", "vendre Espanya" i "desprotegir la frontera", a més de qualificar-lo de "fill de puta", i també han fet càntics homòfobs contra el titular d'Interior.
Així mateix, hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la Policia Nacional, que han intervingut contra alguns dels assistents mentre Sánchez sortida amb el vehicle oficial de l'heliport.
Posteriorment, Sánchez s'ha desplaçat fins a la frontera d'El Tarajal, on s'ha trobat amb representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
A les 12.00 hores, Sánchez assisteix al Palacio de la Asamblea a una reunió de coordinació amb el president de Ceuta, Jesús Vivas; el delegat del Govern central, Miguel Ángel Pérez; els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, i el director del CETI i de la Creu Roja.
Al Palacio Presidencial també hi ha un grup de ciutadans protestant contra la visita del president espanyol.