El Rei contacta amb Sánchez i Vivas per la crisi migratòria a Ceuta

Javier Fernández - Europa Press
MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha contactat telefònicament amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, amb els qui ha analitzat la crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma aquests darrers dies, segons ha informat la Casa Reial.
Sánchez visitarà Ceuta aquest divendres, 31 de juliol, acompanyat del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de l'entrada sense control de milers de persones des del Marroc.
Ceuta s'ha despertat amb nombroses persones que continuaven entrant des del Marroc a primera hora després d'una matinada en què l'afluència per la fronterera no ha cessat, segons ha pogut comprovar Europa Press, si bé alguns ja han començat a tornar de manera voluntària al seu país.
Milers d'immigrants han accedit des de dijous a la ciutat autònoma nedant i també a peu vorejant l'espigó que separa el Marroc de la ciutat autònoma. Fonts policials precisen que són més de 20.000 les persones que haurien entrat a Espanya