Sánchez afirma que el 12M va avalar el PSOE davant el procés i no la dreta: "Teníem raó"

Augura que Illa serà "un gran president" que aportarà a Catalunya acord i gestió

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit que la victòria del PSC en les eleccions catalanes avala la política socialista davant l'independentisme, i ho ha contrastat amb PP, al qual acusa de defugir problemes en comptes d'afrontar-los: "Teníem raó".

Ha intervingut aquest dissabte en un acte polític a Barcelona amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el líder del PSC i vencedor de les eleccions catalanes, Salvador Illa, i la vicepresidenta i candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera.

"Teníem raó els que sempre hem defensat que en democràcia, com en la vida, és molt més poderós el perdó que el rancor" i la unió que la divisió, ha afegit en contraposició al PP.

Sánchez ha dit que en les eleccions es va dir "alt i clar que Catalunya també estima Espanya", ha donat les gràcies als votants pel suport i ha afegit que Illa serà un gran president de la Generalitat que aportarà a Catalunya acord i gestió.

Així, creu que dos presidents d'esquerres (en al·lusió a ell mateix i a Illa) revertiran el que van fer governs del PP, ja que "van ser dos presidents de dretes els que van trencar la convivència a Catalunya i a Espanya".

Ha concretat que els socialistes ja deien al president Mariano Rajoy des de l'oposició que els problemes "s'han d'afrontar de cara, no defugir-los", sinó proposar una solució viable per a Catalunya i tota Espanya.

PP: "QUE ES POSIN D'ACORD"

A més, ha qualificat d'esperpèntic que hi hagués dirigents del PP que es contradiguessin després de la jornada electoral sobre si el procés independentista havia mort: "Home, que es posin d'acord!".

En canvi, ha acusat el PP de posar-se d'acord a "mimetitzar-se en el discurs xenòfob de la dreta", en al·lusió a PP i Vox.

Per Sánchez, Vox i PP miren el procés independentista amb enyorança perquè "quan millora la convivència, Feijóo i Abascal es queden sense discurs".

En insistir que el 12M avala els indults i amnistia, ha dit que hi ha una qüestió "molt més profunda" que s'anirà veient en les pròximes setmanes.

ESPANYA AVUI

Sánchez ha negat a PP i Vox que Espanya s'enfonsi i es trenqui, perquè la veu més pròspera i més unida que quan governava el PP: "El catastrofisme de Feijóo i d'Abascal és la més gran de les mentides de la dreta i de la ultradreta".

Per ell, el govern del PP era una Espanya de retallades, corrupció i confrontació: "És aquesta l'Espanya en la qual va créixer l'independentisme", ha dit, i ho ha contrastat amb l'Espanya governada pel PSOE amb polítiques de progrés.

Tot i que admet que hi ha molt a millorar, com l'habitatge i la desigualtat de la dona, veu motius per sentir-se "orgullosos" de l'assolit en un context geopolític internacional molt difícil.

Per això, ha insistit que hi ha una "claudicació" del PP a Vox i que això sí que pot enfonsar Espanya, perquè veu dirigents del PP amb discursos semblants a Vox sobre seguretat, immigració, canvi climàtic i també sobre el binomi dictadura-democràcia.

"Això sí que trenca les democràcies i trenca les societats", ha advertit.