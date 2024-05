Sánchez anunciarà dimecres al Congrés que Espanya reconeixerà un Estat palestí

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reiterat que el Consell de Ministres reconeixerà l'Estat palestí i ha dit que així ho dirà la setmana vinent durant la seva compareixença al Congrés: "Ho anunciaré a les Corts Generals dimecres que ve".

Ha protagonitzat aquest dissabte un acte polític a Barcelona amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el líder del PSC i vencedor de les eleccions catalanes, Salvador Illa, i la vicepresidenta i candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera.

Divendres, Sánchez ja va dir que el reconeixement no es farà al Consell de Ministres de dimarts com s'havia apuntat, sinó "en els següents dies", ja que encara s'està coordinant per fer el pas juntament amb altres països europeus.

CRÍTICA A AZNAR I AL PP

En l'acte d'aquest dissabte, Sánchez ha criticat que el PP negui un Estat palestí i ha al·ludit a l'expresident del Govern central José María Aznar, a qui ha replicat: "Doncs clar que existirà, i Espanya el reconeixerà".

"No mirem els conflictes i els defugim i els mirem de perfil o ens hi fiquem de ple, com es van ficar altres, en guerres il·legals a l'Iraq", ha afegit.