Sánchez: La "internacional ultradretana" es reuneix a Espanya perquè representa el que odien

"Els vam guanyar en les generals, els guanyem en les autonòmiques a Catalunya i els guanyarem en les europees"



BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit que la convenció internacional Europa Viva 24 d'aquest cap de setmana a Madrid, amb Vox com a amfitriona, se celebra a Espanya perquè la societat espanyola "representa tot el que ells detesten i odien".

Ha intervingut aquest dissabte en un acte polític a Barcelona amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el líder del PSC i vencedor en les eleccions catalanes, Salvador Illa; i la vicepresidenta i candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera.

"S'han reunit a Espanya perquè nosaltres representem com a societat, no com govern, com a societat, tot el que ells detesten i odien", ha dit.

Ha afirmat que el que detesten i Espanya representa és feminisme, justícia social, dignitat laboral, Estat del benestar fort i democràcia.

"Sabeu el que els dic a aquests representants de la internacional ultradretana? Que els vam guanyar en les generals, els guanyem en les autonòmiques a Catalunya i els guanyarem en les europees", ha afegit.