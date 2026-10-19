Catalunya demana que els alumnes es quedin als centres educatius si plou molt

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha enviat una comunicació a les direccions educatives de Catalunya en la qual demanen que els alumnes es quedin als centres si plou molt, arran de la previsió de pluges intenses d'aquest dilluns.
Segons informen fonts del departament consultades per Europa Press, s'ha comunicat que els alumnes es quedin als centres educatius si plou molt entre les 12 i les 18 hores d'aquest dilluns, ja que són llocs segurs, indiquen.
La dana Adam mantindrà aquest dilluns una situació d'inestabilitat a la Península i les Balears, amb Alacant i València en avís vermell per pluges torrencials fins a les 10 hores, i avisos taronges a Barcelona, Girona, Tarragona, Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.