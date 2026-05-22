Romero entrega a Rull els pressupostos i celebra tenir "tots els suports imprescindibles"

Els nous comptes, de prop de 50.000 milions, n'habiliten 4.600 per a compromisos amb ERC i els Comuns
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha entregat aquest divendres al president del Parlament, Josep Rull, el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2026, aprovat aquest divendres en un Consell Executiu extraordinari, i ha celebrat que compti amb "tots els suports imprescindibles" per a l'aprovació en el ple.
Ho ha dit en l'acte de lliurament del projecte a la cambra, que inicia formalment la tramitació del projecte de llei, tres mesos després que ho fes també al febrer, quan el Govern va aprovar els comptes sense el suport d'ERC, i els va haver de retirar posteriorment.
Romero ha assenyalat que "el país necessita pressupostos", i que Catalunya hi pot comptar gràcies al suport del seu grup, el PSC-Units, d'ERC i dels Comuns.
Ha afirmat que és la llei més important que aprova el Parlament durant l'any perquè és la que "fixa les prioritats del Govern, és el negre sobre blanc de les polítiques que vol tirar endavant per afrontar els reptes i oportunitats".
50.000 MILIONS
Romero ha avançat que els nous comptes públics preveuen una inversió de gairebé 50.000 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 22% respecte als últims comptes aprovats dins el termini i en la forma escaient, els del 2023, i més d'un 10% respecte a la despesa de la Generalitat del 2025.
"L'economia va bé, i això es nota en aquest augment de recursos per fer polítiques públiques en la sanitat, l'educació o els drets socials, i crec que és rellevant aquesta xifra", ha valorat.
També ha dit que s'habiliten 4.600 milions d'euros per als compromisos que han assolit amb ERC i els Comuns més enllà del 2026, fins al 2030, que se sumen als 4.100 milions que ja es contemplaven del capítol d'inversions.
JOSEP RULL
Per la seva banda, Rull ha sostingut que, malgrat sigui la segona vegada que el Govern porta els pressupostos del 2026 a la cambra, "pagava la pena mantenir la litúrgia" i l'acte solemne de recepció i inici dels tràmits parlamentaris.
Ha coincidit amb Romero que és un dels projectes de llei més importants que tramita el Parlament, i que per això "té preferència", ja que l'activitat de la cambra estarà centrada majoritàriament, ha dit, a desenvolupar els tràmits fins a la seva eventual aprovació al juliol.
Ha destacat que aquesta norma té transcendència en la vida dels ciutadans perquè defineix quins recursos es destinen a quins àmbits: "Recursos que malauradament continuen sent limitats. Tot el debat al voltant del finançament de Catalunya és un debat absolutament rellevant, transcendent", ha afegit.