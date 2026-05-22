Els comptes catalans contemplen inversions per un valor de 4.146 milions, un 45% més que el 2023

La llei d'acompanyament inclou 22 taxes, en modifica 70, i en crea 3
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
El projecte de pressupostos de la Generalitat 2026 que l'executiu català ha presentat per segona vegada al Parlament aquest divendres contempla inversions per un valor de 4.146 milions, 1.289 milions d'euros més (+45%) respecte al 2023, l'últim any en què es van aprovar.
Així consta en el projecte de llei de pressupostos que la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha entregat aquest divendres al president del Parlament, Josep Rull, i que posteriorment ha presentat als representants dels partits.
Es tracta del nivell d'inversió prevista més elevat de la Generalitat des del 2010, tot i que en els anys 2022 i 2023 el nivell inversor es va acostar als 4.000 milions d'euros gràcies a la incorporació dels fons Next Generation de la Unió Europea.
L'increment de recursos propis permet, segons el Govern, compensar de sobres la finalització d'aquests recursos extra de la UE, en uns comptes públics que són "els pressupostos de la inversió".
El 2025, es van executar 3.423 milions d'euros d'execució, en xifres provisionals, uns 2.800 milions de fons propis, i la resta de fons europeus.
PRINCIPALS INVERSIONS
Les principals inversions (526 milions) es contemplen per a infraestructures ferroviàries i transport públic: per exemple, es destinaran 101,4 milions a la prolongació de la línia Llobregat-Anoia d'FGC; 101,2 per al tramvia del Camp de Tarragona, i 50,3 per a material de la línia d'FGC a l'Aeroport de Barcelona.
A l'àmbit sanitari s'hi destinaran 463,3 milions, 365,7 dels quals per a obres de millora i aplicació d'hospitals: 54,2 per a l'Hospital Joan XIII de Tarragona; 23,9 per remodelar l'Hospital Clínic de Barcelona; 17,8 per ampliar el Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona); 14,2 per a millores al Trueta de Girona, i 6,8 per ampliar i millorar l'Arnau de Vilanova de Lleida.
Les inversions en educació arribaran als 373,6 milions, la majoria per a inversions en centres educatius d'ampliació, reforma i millora o la construcció de noves escoles o instituts.
ALTRES INVERSIONS
També hi ha inversions rellevants en àmbits com les carreteres (306,7 milions), el cicle de l'aigua (293,9 milions), habitatge i actuacions urbanes (273,5 milions), l'administració (263,9 milions), recerca i desenvolupament (203 milions) i agricultura, ramaderia i pesca (159,2 milions), entre d'altres.
En inversions concretes, 166,8 milions seran per a actuacions de conservació i millora de la seguretat de la xarxa viària, 100,5 per a ampliació, millora i construcció de noves residències.
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
El Consell Executiu també ha aprovat, juntament amb el projecte de pressupostos, el projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que inclou l'eliminació de 22 taxes, la modificació de 70, i la creació de 3.
A més a més, inclou mesures de simplificació administrativa respecte a l'elaboració de lleis i reglaments per a contractació pública o relació amb la ciutadania, per agilitar la tramitació de projectes, especialment en l'àmbit de l'habitatge.
En l'àmbit fiscal, hi ha modificacions tècniques en 3 tributs: es modifica i actualitza el càlcul del cànon de l'aigua per a usos domèstics, industrials i ramaders; es modifica part dels tributs sobre el joc modificant el règim de comunicació a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) dels cartrons jugats en bingos, i s'actualitzen els gravàmens de l'impost sobre el dipòsit de residus controlats.