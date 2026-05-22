Els pressupostos contemplen 4.963 milions en compromisos plurianuals pactats amb ERC i els Comuns

893 milions s'executaran durant el 2026
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2026 inclou, com els aprovats pel Consell Executiu al febrer, una despesa total de 49.162 milions d'euros, però amb la novetat de 4.963 milions en fons que s'habilitaran per cobrir els compromisos pactats amb ERC i els Comuns fins al 2030.
La despesa total suposa un increment de 4.604 milions, un 10,3% més, respecte a la despesa executada el 2025, sumant els suplements de crèdit a l'últim pressupost que es va aprovar l'any 2023.
D'aquests compromisos plurianuals, que tenen l'objectiu d'enfortir el lideratge de Catalunya amb diferents projectes, 893 milions s'executaran durant el 2026.
Això surt de dues disposicions addicionals: una de 360 milions ja prevista en el projecte del febrer en la partida de fons no departamentals, sense arribar a puntualitzar a quins programes s'adjudicarien, a falta dels acords amb ERC i els Comuns, mentre que l'altra, d'uns 530 milions, correspon a la previsió de nous ingressos i s'hauran de sumar a la xifra total.
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha puntualitzat que, en total, són 893 milions d'euros que s'afegeixen als acords que ja tenien i "que comportaran més recursos per dedicar a les polítiques públiques del país".
Així mateix, ha explicat que hi ha més d'un 80% del pressupost que ja "està molt condicionat", destinat a fer front a les despeses del capítol 1, amb els salaris i nòmines dels treballadors públics, a més de la despesa corrent de la Generalitat.
PROGRAMES ACORDATS
Entre els principals programes acordats, s'inclou l'augment de la dotació del Pla de barris perquè compti amb 400 milions, i l'impuls d'un Pla de pobles amb 400 milions en 4 anys per a municipis de menys de 5.000 habitants, amb un objectiu similar al Pla de barris, però per a aquest tipus de municipis.
També un pla de xoc per rehabilitar habitatge al qual es destinaran 630 milions en 4 anys, amb una línia de finançament de l'Institut Català de Finances (ICF) de 50 milions anuals per mobilitzar habitatges buits o en desús i enllestir construccions.
A més, un fons extraordinari de 250 milions per al "dèficit històric" del sistema de sanitari de Catalunya, i 400 milions d'inversions en centres educatius i 100 milions per climatitzar-los.
Finalment, es destinaran 481 milions per al reforç de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), 260 milions al finançament de les universitats, 90,2 milions per a l'impuls del català, 50 milions per a polítiques culturals i 40 per a noves places de jutges.