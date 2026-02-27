Romero entrega els pressupostos a Rull i confia a "sumar els suports necessaris" durant el tràmit

Els nous comptes, de prop de 50.000 milions, dedicaran el 74% a "reforçar l'estat del benestar"
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha confiat a poder "sumar els suports necessaris" al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2026 durant el tràmit de la norma al Parlament, que comença aquest divendres.
Ho ha dit en una intervenció als mitjans després d'entregar al president del Parlament, Josep Rull, el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2026, aprovat aquest divendres en un Consell Executiu extraordinari, i que preveu un augment de 9.100 milions d'euros d'inversió respecte a l'últim en vigor, amb un total previst per al 2026 de prop de 50.000 milions.
"És un dia important per al Govern, és el primer pressupost que presenta, i esperem que en la tramitació puguem sumar els suports necessaris perquè aquest pressupost sigui una realitat com més aviat millor", ha afirmat.
Ha defensat que els comptes afronten els reptes que Catalunya té per davant amb recursos per a les polítiques públiques necessàries, i que responen "al que importa de debò a la ciutadania", i contribueixen a posar solucions i no problemes a les necessitats i demandes dels catalans.
"Són els pressupostos que Catalunya necessita, uns pressupostos valents, uns pressupostos ambiciosos, que volen respondre als reptes que tenim a llarg termini, però també a les necessitats més immediates de la ciutadania", ha valorat.
50.000 MILIONS
La consellera ha donat uns primers detalls sobre el projecte pressupostari, que s'enfila a prop de 50.000 milions, dels quals el 74% es dedicaran a "reforçar l'estat del benestar", és a dir, a partides d'educació, sanitat, drets socials i habitatge.
De fet, aquesta última carpeta assoleix una "xifra rècord" de 1.900 milions d'euros amb l'objectiu de generar prosperitat, i que es pugui compartir socialment i territorialment.
També hi haurà 10.000 milions per a l'àmbit del coneixement, les empreses i les infraestructures; i 4.146 milions en inversió.
"Arribarem a 4.146 milions d'euros en inversió, una xifra altíssima, la més alta dels últims anys, que ens ha de permetre continuar activant l'economia, però, a més, millorar les deficiències que tenim en alguns àmbits, com l'educatiu o el sanitari, però també en infraestructures, per exemple, de mobilitat", ha dit.