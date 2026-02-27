Illa demana estar a l'altura de Catalunya després que el Govern hagi aprovat el pressupost "més ambiciós"

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que és el moment d'estar a l'altura de Catalunya després que el Govern hagi aprovat aquest divendres en una reunió extraordinària del Consell Executiu el projecte de pressupostos "més ambiciós", que té l'aval dels Comuns però no el d'ERC.
"És hora d'estar a l'altura. Pel que importa. Per Catalunya", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ha afegit que la proposta, que contempla una despesa de prop de 50.000 milions d'euros, dedica els recursos a les polítiques més importants: "Dediquem fins a l'últim euro a allò que importa: habitatge, salut, educació, seguretat, transport i oportunitats", ha expressat.