El Govern aprova en el Consell Executiu uns pressupostos d'uns 50.000 milions sense l'aval d'ERC

Els nous comptes públics augmentaran en uns 9.100 milions respecte als últims, els del 2023
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest divendres en una reunió extraordinària del Consell Executiu el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2026, que preveu un total de despesa de 50.000 milions d'euros, que aquest mateix matí entregarà al president del Parlament, Josep Rull, per a l'inici de la tramitació parlamentària, i que no compta amb l'aval ERC.
Es tracta del primer projecte de pressupostos del govern que presideix Salvador Illa, que ha estat acordat amb els Comuns i encara no compta amb prou suport per tirar endavant al Parlament, ja que ERC --l'altre soci d'investidura d'Illa-- no ha acordat els comptes amb l'executiu.
Segons els republicans, les converses per aconseguir la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat estan "encallades", i demanen als socialistes catalans que convencin el govern del PSOE i garanteixin així que es compleix l'acord que van signar per a la investidura de Salvador Illa.
El suport que sí que té garantit el Govern és el dels Comuns, ja que amb la formació de Jéssica Albiach van signar la setmana passada l'acord amb el qual el seu partit avala els comptes, després d'arribar a un acord sobre la limitació de les compres especulatives d'habitatge.
Després de l'aprovació en el Consell Executiu, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, donarà el projecte de llei a Rull, i es reunirà amb els grups parlamentaris per explicar-los les línies mestres dels nous comptes.
PROP DE 50.000 MILIONS
Segons va avançar la consellera Romero, els nous comptes preveuen un augment de 9.100 milions d'euros d'inversió respecte a l'últim pressupost en vigor, que es va situar en els 41.025 milions, la qual cosa suposa que el total previst en els comptes del 2026 serà de prop de 50.000 milions.
Catalunya té en vigor els pressupostos del 2023, i des d'aleshores ni el govern de Pere Aragonès el 2024, ni el d'Illa el 2025 van aconseguir aprovar un nou projecte pressupostari.
L'any passat, l'executiu sí que va tirar endavant, amb ERC i amb els Comuns, fins a 3 ampliacions de crèdit a les finances de la Generalitat, que van aportar prop de 4.000 milions d'euros extra.