Renfe, Iryo i Ouigo acorden amb Adif augmentar en 25 minuts el trajecte Madrid-Barcelona fins al desembre

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Els tres operadors de trens d'alta velocitat a Espanya, Renfe, Iryo i Ouigo, han acordat amb Adif, l'empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviària, reduir fins al desembre la velocitat de la línia Madrid-Barcelona, fet que suposarà un augment de 25 minuts en la durada mitjana del trajecte.
Fonts dels operadors confirmen a Europa Press que aquestes limitacions es mantindran fins al final de l'actual horari del servei, és a dir, fins al 13 de desembre del 2026.
Es tracta d'una petició dels operadors i a la qual Adif ha accedit, arran de la incertesa generada aquestes setmanes, ja que volen tenir més visibilitat per posar a la venda els bitllets.
Després dels accidents d'Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), en què van perdre la vida dos treballadors en exercici, els maquinistes han incrementat els avisos que reporten a Adif per incidències a les vies.