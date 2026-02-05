L'R4 de Rodalies recupera el servei entre Terrassa i Manresa amb un tren cada hora

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La línia R4 de Rodalies recupera des d'aquest dijous el servei entre Terrassa i Manresa (Barcelona) amb un tren llançadora que circularà cada hora, i la circulació també es reprèn a l'R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona), on els trens funcionaran cada 90 minuts, informa en un comunicat.
No obstant això, la circulació entre Terrassa i Manresa mantindrà un servei de bus alternatiu.
En aquest sentit, s'aplicarà la mateixa mesura a la línia del Maresme (Barcelona), on els passatgers tindran a disposició aquest servei.