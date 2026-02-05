Reobre parcialment el túnel de Rubí (Barcelona) per a trens de mercaderies

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El túnel de Rubí (Barcelona) per a la circulació de trens de mercaderies s'ha reobert parcialment aquest dijous després que Adif hagi enllestit les obres per reforçar l'estructura en un tram de 130 metres, ha informat el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
En aquesta primera actuació, s'ha reforçat l'estructura cosint una fissura existent al túnel col·locant unes plaques d'acer que s'han ancorat a la volta de la infraestructura per reforçar-la.
A més a més, s'ha escanejat la instal·lació i, posteriorment, s'instal·laran cintres metàl·liques que s'estan fabricant a mida, mentre es manté l'auscultació del túnel "en temps real" i s'intensifica la vigilància d'aquest punt.