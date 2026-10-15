El Rei presideix el Patronat del Monestir de Poblet acompanyat d'Illa, Urtasun, Llorca, Azcón i Prohens

VIMBODÍ I POBLET (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS)
El rei Felip VI ha presidit aquest dijous la reunió del Patronat del Reial Monestir de Poblet (Tarragona) acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, i la del Govern Balear, Marga Prohens.
També han assistit a la reunió, que ha començat cap a les 11.10 hores, l'abat de Poblet, Rafael Barruè; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i diversos alcaldes de la zona, a més d'altres autoritats i membres del Patronat.
Es tracta de la primera reunió del Patronat, que s'encarrega de la gestió i conservació del monestir, en 15 anys --l'última es va celebrar el 2011, durant la presidència d'Artur Mas-- i aquesta coincideix amb el 35è aniversari de la declaració de Poblet com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO.