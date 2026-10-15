El Rei demana "cooperació" entre CCAA en la reunió del Patronat del Monestir de Poblet (Tarragona)

Defineix el monestir com el centre d'una "estructura nodal i col·laborativa" que defensa rescatar
VIMBODÍ I POBLET (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS)
El rei Felip VI ha demanat a Catalunya, la Comunitat València, les Illes Balears i Aragó aprofitar l'"enorme potencial de cooperació" que hi ha entre aquests territoris i que, segons ell, es veu reflectit en la conservació i gestió del Reial Monestir de Poblet (Tarragona).
Ho ha dit aquest dijous en l'obertura de la reunió del Patronat del monestir, la primera en 15 anys, a la qual també han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, i la del Govern Balear, Marga Prohens, a més de l'abat de Poblet, Rafael Berruè, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.
Felip VI ha assenyalat que les quatre comunitats autònomes comparteixen "reptes comuns" en diferents àmbits, els quals, segons ell, obren un enorme espai per al diàleg i la posada en comú d'idees amb el patrimoni com a pretext.
"Us animo a que, com a Patronat, doneu continuïtat a tot aquest entramat de relacions i interessos comuns que va ser, en el seu moment, el nucli d'aquest monument", ha assenyalat el monarca, que ha reivindicat que tant Catalunya com la Comunitat Valenciana, les Balears i Aragó són inseparables de la realitat d'Espanya.
UNIÓ
Parafrasejant l'escriptor català Josep Pla, ha definit el monestir com un "món de formes, de tradicions i de símbols" i l'ha destacat com un testimoni viu de la història, a més de la responsabilitat que implica estudiar-la, preservar-la i divulgar-la.
Així mateix, ha recordat que, en el seu moment, Poblet també exercia com a unió dels diferents territoris de la Corona d'Aragó, sent el centre d'una "estructura nodal i col·laborativa" que es va anticipar al que avui dia es coneix com 'xarxes'.
"Crec que és una idea que podem i hem de rescatar amb l'objectiu que avui ens uneix: la conservació i difusió d'aquest enorme patrimoni cultural que és el Reial Monestir de Santa María de Poblet", ha sostingut Felip VI.