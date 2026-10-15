Urtasun, Illa, Llorca, Azcón i Prohens defensen col·laborar pel monestir de Poblet (Tarragona)

L'abat demana davant el Rei una "llei de protecció" del monestir i Urtasun reforçar la cooperació
VIMBODÍ I POBLET (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els presidents Salvador Illa (Generalitat de Catalunya), Juanfran Pérez Llorca (Generalitat Valenciana), Jorge Azcón (Govern d'Aragó) i Marga Prohens (Govern Illes Balears) s'han emplaçat a continuar col·laborant per protegir i promoure la història del monestir de Poblet, a Vimbodí i Poblet (Tarragona).
En la reunió del Patronat presidida pel rei Felip VI i a la qual ha assistit l'abat, Rafael Barruè, el ministre Urtasun ha demanat aquest dijous obrir una etapa que reforci la cooperació entre institucions per "rellançar Poblet durant els pròxims anys".
Ha concretat la necessitat de teixir una mirada, una responsabilitat i una ambició compartides per defensar el conjunt arquitectònic, perquè "preservar Poblet no només és conservar-ne les parets, també és preservar la vida que hi ha dins aquestes parets".
Per això ha defensat obrir el monestir "encara més a la societat per transmetre'l als que vindran després" i ha afegit que aquesta és l'ambició amb la qual el Govern central i les comunitats implicades enceten aquest nou episodi per a Poblet.
Aquesta reunió del Patronat és la primera en 15 anys --l'última es va celebrar el 2011 durant la presidència d'Artur Mas-- i coincideix amb el 35è aniversari de la declaració de Poblet com a patrimoni de la humanitat per part de la Unesco.
ILLA: "OPORTUNITAT DE FUTUR"
Illa, que presideix el Patronat com a president de la Generalitat de Catalunya, ha destacat l'"oportunitat de futur" que representa el monestir per a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragó i les Balears, també com un espai d'entesa.
"Si traslladem aquesta capacitat d'entesa a altres àmbits clau per al futur, infraestructures, indústria, ciència i medi ambient, la nostra ciutadania en sortirà beneficiada i, per tant, el conjunt del país hi guanyarà", ha dit.
Ha apostat perquè el Patronat esdevingui un "nou fòrum" en què les quatre comunitats puguin debatre i compartir projectes, recollint el llegat de la Corona d'Aragó que, segons Illa, suposa reconèixer-ne la pluralitat, riquesa i capacitat.
PÉREZ LLORCA: LA CORONA D'ARAGÓ
Pérez Llorca ha destacat la Corona d'Aragó com una "realitat històrica i política sense la qual no és possible concebre l'Espanya autonòmica", que encara és viva i reforçada segles després, i ha expressat l'orgull de la Comunitat Valenciana de continuar construint el projecte d'Espanya.
També ha dit que honorar la història i el llegat que, segons ell, es veuen reunits en el monestir de Poblet, "no vol dir mirar enrere, vol dir haver après de la primera i estar a l'altura de la segona i contribuir al futur gràcies a tots dos", propòsit pel qual ha demanat comptar amb els valencians.
AZCÓN: REUNIONS ROTATÒRIES
Azcón ha subratllat que la història compartida de les quatre comunitats "desborda amb escreix aquelles qüestions" que els poden diferenciar, i ha definit el Patronat com una representació del respecte a la llei per sobre de l'interès de part i de la llibertat i lleialtat com a valors.
Ha proposat donar continuïtat anual a les reunions del Patronat de manera rotatòria, començant per Aragó: "Assumim el pacte com a part de la nostra idea i el considerem una eina política i social de primer ordre".
PROHENS: PROTEGIR EL PATRIMONI
Prohens ha sostingut que la reunió del Patronat suposa un "punt d'inflexió" per reforçar el suport institucional al monestir i donar més estabilitat i continuïtat a la seva conservació, que, segons ella, s'ha de dur a terme amb visió de futur.
"Perquè protegir el nostre patrimoni no consisteix únicament a conservar-ne els edificis i obres d'art, sinó també a mantenir viva la memòria de la nostra història i acostar-la a la ciutadania", ha afirmat.
BERRUÈ: SERVIR LA SOCIETAT
L'abat Barruè, al final de la reunió, ha reclamat dotar el monestir d'una "llei de protecció" capaç d'aglutinar tots els poders públics implicats en la seva conservació davant la singularitat de Poblet per assegurar un compromís i recursos estables.
A més a més, ha defensat el "servei a la societat" que fa el monestir, motiu pel qual cal el suport de tots els membres del Patronat.
"Espero que ningú no se senti exclòs del bé que pot oferir Poblet al nostre món", i ha enaltit el monestir com un espai per obrir els ulls i experimentar la bellesa de la transcendència.