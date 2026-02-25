El Rei, decidit amb l'ordre constitucional davant Milans: "Després d'aquest missatge ja no em puc fer enrere"

"Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré Espanya"
MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Després de l'emissió a TVE del seu missatge contra el cop d'estat el 24 de febrer del 1981 a les 01.12, el Rei va mostrar al general Milans del Bosch la seva "rotunda decisió de mantenir l'ordre constitucional dins la legalitat vigent. Després d'aquest missatge ja no em puc fer enrere".
Així consta en un document del CNI desclassificat pel Ministeri de Defensa aquest dimecres sobre el cop d'estat del 23-F titulat 'Relat dels successos dels dies 23 i 24 de febrer'.
En les "ordres" enviades per tèlex a Milans del Bosch, --qui després de l'assalt al Congrés havia emès un ban en el qual assumia el poder de tota la III Capitania Militar, amb seu a València, i havia fet sortir els tancs als carrers de la ciutat--, el Rei també li feia saber "amb tota claredat" que "qualsevol cop d'estat no es podrà escudar en el Rei, és contra el Rei".
"Avui més que mai, estic disposat a complir amb el jurament a la bandera. Per això, molt conscientment i pensant únicament en Espanya, t'ordeno que retiris totes les unitats que hagis mogut", li commina el Rei. "T'ordeno --afegeix-- que diguis a Tejero (que es mantenia al Congrés amb el govern i els diputats a l'interior) que deposi immediatament la seva actitud".
JURO QUE NI ABDICARÉ NI ABANDONARÉ ESPANYA
"Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré Espanya. Qui es revolti, està disposat a provocar, i en serà responsable, una nova guerra civil. No dubto de l'amor a Espanya dels meus generals. Per Espanya, primer, i per la Corona, després, t'ordeno que compleixis el que he dit".
Milans va respondre que compliria les ordres però l'avisa que "Tejero ja no l'obeeix", extrem que Fernández Campo trasllada a la Junta de Caps d'Estat Major.
A les 4 de la matinada, Fernández Campo va tornar a trucar a Milans del Bosch per exigir-li que "això s'ha d'acabar d'una vegada" i li suggereix que difongui un comunicat. Milans anuncia un ban que anul·la l'anterior però insisteix que Tejero no l'obeeix i torna a insistir en la solució Armada. Finalment, va ordenar la retirada de les tropes i l'anul·lació del seu ban d'estat d'excepció aproximadament a les 05.00.