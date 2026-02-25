Un document després del 23-F diu que l'error va ser "deixar el Borbó lliure" i l'assenyalen com un "objectiu a batre"

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Un document redactat per "militars espanyols" dona consignes per actuar després del cop del 23-F, en el qual afirmen que el primer error va ser "deixar el Borbó lliure" i tractar-lo com un cavaller perquè consideren que s'ha convertit en un "objectiu a batre i anul·lar". A més, afegeixen un seguit de recomanacions per actuar en "accions successives".
El paper està manuscrit i forma part dels documents sobre la planificació del cop d'estat de finals del 1980, la desclassificació dels quals el Consell de Ministres va aprovar dimarts.
No obstant això, aquest document sembla escrit amb posterioritat ja que assenyala que els militars "no estan decebuts pels esdeveniments del 23-F i que no és el moment de fer crítiques del que haurien de fer els 'heroics camarades d'armes' i sí en canvi analitzar què és el que caldrà fer d'ara endavant".
En l'escrit exposen com poden reaccionar als "errors" que han de "corregir en actuacions successives" i també apunten uns "suggeriments per al futur" en entre els quals assenyalen com el "primer error" haver deixat el "Borbó lliure i tractar amb ell com si fos un cavaller".
Creuen que ara el Rei tirarà endavant amb el seu "intent suïcida" de tenir un govern amb els socialistes, raó per la qual afirmen que no pot ser considerat "un símbol a respectar" i que "és per tant un objectiu a batre i anul·lar".
Precisament la Corona era considerada un element indispensable perquè tirés endavant el cop militar que havien planificat per al 23-F del 1981. Així ho recull el croquis datat el novembre del 1980, que forma part de l'esmentat document de planificació del cop.
GUTIÉRREZ MELLADO, SAÉNZ DE SANTAMARÍA O DÍEZ ALEGRÍA
Després d'analitzar diverses opcions de govern perquè l'aixecament triomfi, consideren que l'únic escenari viable és una operació "civil amb complement militar" i per això plantegen que la presidència del Govern de l'Estat sigui per a un general amb tarannà liberal. Citen Gutiérrez Mellado, Saénz de Santamaría o Díez Alegría. Creuen que amb aquesta mesura ofereixen un "antídot al colpisme".
Sobre la viabilitat que pot tenir assenyalen que "gairebé tot té credibilitat" si es donen dues condicions: una seria reclutar el general d'aquestes característiques i l'altra, comptar amb el "suport de la Corona".
També assenyalen la necessitat d'introduir "dispositius de seguretat" que garanteixin que els components actuïn de la manera prevista.
El document continua amb la planificació detallada del conegut cop dels coronels que els militars van anomenar operació Falcó, el qual preveien dur a terme abans del 28 d'octubre del 1982, data en la qual estava previst que se celebressin les eleccions generals. "El més ideal seria l'explotació d'una acció violenta que es produís del 20 al 28 d'octubre", assenyala el text.