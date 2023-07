Puigdemont diu que concorreria a les europees si fossin avui: "Probablement aquesta sigui la decisió"

Decidirà si viatja a Estrasburg (França) dilluns en funció de la resposta de l'Eurocambra a un escrit que preveu presentar

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha assegurat que, si les eleccions europees del 2024 se celebressin avui, concorreria als comicis: "Probablement aquesta sigui la decisió".

"Si m'hagués de presentar avui diria que sí i probablement aquesta sigui la decisió. Queda molt camí fins llavors", ha afirmat en una entrevista a Rac 1 d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Puigdemont ho ha dit després que dimecres el TGUE va confirmar la decisió del Parlament Europeu d'aixecar-li la immunitat com a eurodiputat, la qual cosa també ha afectat els exconsellers i eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí.

En aquesta línia, ha erigit l'Eurocambra com el millor lloc per defensar la seva estratègia política: "Si avui jo soc aquí és gràcies a Europa. Si podem continuar exercint uns drets que sabem que ens serien negats a l'Estat espanyol és gràcies a Europa".

Ha dit que decidirà "entre avui i demà" si assistirà a la sessió parlamentària d'Estrasburg (França) en funció de la resposta de l'Eurocambra a l'escrit que preveu enviar aquest dijous perquè --en les seves paraules-- els aclareixin la sentència.

En el text, ha explicat que plantejaran a la cambra si "pensa garantir" els seus drets de desplaçament, en les seves paraules, ja que ha qualificat la decisió del tribunal de contradictòria en si mateixa.

Sobre una detenció, ha considerat que "afrontar-la des de França no és el mateix que des d'Alemanya" pels acords bilaterals que París té amb Madrid, en les seves paraules.

Ha qualificat d'obvietat que presentin un recurs de cassació davant la sentència del TGUE: "No és la primera vegada que Europa ens diu que no a alguna cosa. El partit no s'ha acabat, nosaltres tenim opcions de guanyar".

Ha augurat que "hi haurà una nova euroordre en breu" i ha advertit que --en les seves paraules-- el procés judicial haurà de començar des de zero perquè creu que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena haurà de tornar a demanar al Parlament Europeu que li retiri la immunitat.

CLARA PONSATÍ "ES VA EQUIVOCAR"

Puigdemont ha valorat que la també eurodiputada i exconsellera Clara Ponsatí "es va equivocar" amb la seva intervenció dimecres després de conèixer la sentència del TGUE i ha reivindicat que l'independentisme necessita més empatia.

"No hi estic d'acord ni en el to, ni en el fons, ni en la forma, ni el moment", ha lamentat, i ha afegit que no sabia que tenia previst fer aquestes declaracions malgrat que l'exconsellera la duia escrita.

Ha recordat que "ella és eurodiputada gràcies a aquesta estratègia" i ha obert les portes al fet que la seva estratègia no sigui compatible amb una candidatura de Junts en els pròxims comicis europeus.