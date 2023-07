Puigdemont adverteix que Junts no donarà "suport" ni a Sánchez ni a Feijóo després de les eleccions

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha advertit que la seva formació no donarà "suport" ni al candidat socialista a les pròximes eleccions generals, Pedro Sánchez, ni al candidat popular, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista a Rac 1 d'aquest dijous recollida per Europa Press, ha acusat Sánchez de no complir les inversions promeses "i a sobre gallejar amb el fet d'haver fet més per Catalunya que ningú" i ha qualificat de catastròfic el balanç de la seva gestió.

Així mateix, s'ha mostrat partidari de "revertir" els acords amb el PSC, que troba un error, entre els quals ha esmentat els pressupostos del 2023.

Puigdemont ha assegurat que --en les seves paraules-- ni mana ni vol manar a Junts i ha emmarcat el seu suport a la candidata de Junts per la província de Barcelona, Míriam Nogueras, durant el procés de primàries del partit, en la seva tasca al Congrés durant aquesta legislatura.

"Ha aguantat pressions que no us podeu ni aconseguir a imaginar. Ha mantingut la posició. I ho ha fet molt bé. A més a més, no hi havia cap discussió en el partit", ha resolt.