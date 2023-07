Puigdemont: membres del PSOE li van oferir "solucions felices" a la seva situació que ell va rebutjar

"Que m'entregui i que ja em fareu un indult i que em tractareu bé. No busco això"

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha explicat que membres del PSOE el van visitar abans, durant i després dels indults als condemnats per l'1-O i li van plantejar "solucions felices" a la seva situació que ell va rebutjar i continua rebutjant avui.

"No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices. Que m'entregui i que ja em fareu un indult i que em tractareu bé. No busco això", ha afirmat en una entrevista a Rac 1 d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Així ha respost quan li han preguntat si ningú "des d'Espanya, des de l'Estat, des de Madrid" li va trucar o va parlar amb ell per negociar.

Preguntat per si li van oferir que s'entregués per indultar-lo després d'un temps a la presó, ha respost: "Sí, això era raonable que ho proposessin, perquè ho anaven a fer amb els presos polítics. Per tant, era creïble que ho fessin. Però jo no hi estic disposat".

Ha detallat que van celebrar les reunions al Parlament Europeu i no a Waterloo (Bèlgica) i ha criticat que "la seva proposta sempre és la mateixa".

Puigdemont ha avisat que "l'amnistia no és una negociació, és una voluntat política" i que no resoldrà el conflicte sobre Catalunya.

Ha dit que això requeriria "una negociació política d'alt nivell amb l'Estat espanyol que reconegui el dret de Catalunya a existir com a nació", en la qual creu que les dues parts s'han d'identificar d'igual a igual, per la qual cosa creu que no es donen les condicions.

EL GOVERN CENTRAL "NO MANA"

L'expresident ha valorat que això és impossible tant amb un executiu del PP i Vox com amb un del PSOE i ha defensat: "Jo no vull negociar amb un govern espanyol. Jo vull negociar amb l'Estat. Perquè el Govern central, sobretot si és d'esquerres, no mana".

Així, ha qualificat el PSOE de "masover d'una finca que té un propietari", que ha exemplificat en la monarquia, el poder econòmic i mediàtic i els jutges, i que a parer seu és qui té el poder.

En aquesta línia, veu "inútils" els esforços per negociar qüestions que --en les seves paraules-- afecten la propietat i no la gestió de la finca, que a parer seu és el que fa l'executiu d'esquerres.

En canvi, ha valorat que "l'independentisme constitucional no existeix" i no veu en la Carta Magna una via per consumar la independència.

Puigdemont ha lamentat que l'independentisme a dia d'avui "ni és fort ni es fa respectar" i s'ha mostrat esperançat a recuperar la unitat entre les forces polítiques.

MARTA ROVIRA A SUÏSSA

Preguntat per si considera traslladar-se a Suïssa si hi ha noves euroordres, ha respost que residir a Suïssa és millor per viure tranquil, tot i que ho va desestimar, per donar "un sentit polític a l'exili, no un refugi personal", i creu que l'activitat política és més productiva des de Brussel·les.

Quant a la situació de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i de l'exdirigent de la CUP Anna Gabriel, totes dues a Ginebra, ha diferenciat els dos casos en no veure-hi "voluntat de fer d'eurodiputada o d'internacionalitzar" el conflicte.

Ha detallat que l'últim missatge que va intercanviar amb Rovira va ser l'octubre del 2021 i ho ha atribuït a les "discrepàncies profundes sobre l'estratègia" que tots dos tenen.