Puigdemont agraeix el suport a Pujol després d'afirmar que el votarà a les eleccions catalanes

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha agraït a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol que afirmés que el votarà en els comicis del proper 12 de maig: "Gràcies, president Pujol".

En una nota a 'X' recollida per Europa Press, Puigdemont ha recordat un míting de campanya que va fer Pujol a Girona al 1980: "Jo encara no podia votar, però em va impressionar la força i la determinació per aixecar a Catalunya després de la llarga nit del franquisme".

Pujol va assegurar en una intervenció en un acte amb militants de Junts organitzat pel partit a Martorell (Barcelona) aquest dimecres que votaria al també expresident de la Generalitat "sobretot perquè ha donat un suport molt fidel i molt generós a la causa de Catalunya", i va demanar als votants no caure en el desànim, textualment.