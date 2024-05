Carrizosa (Cs) avisa que Sánchez i Feijóo utilitzen Catalunya per aconseguir La Moncloa

Diu que Illa no podrà ser president i que Fernández és "massa clar" per Feijóo

BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha advertit aquest dissabte que tant el president del Govern central com el líder de l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, utilitzen Catalunya i la campanya electoral per continuar a La Moncloa o arribar-hi.

El míting central de Cs s'ha fet aquest dissabte davant del mar a Barcelona amb el cap de campanya, eurodiputat i cap de llista a les europees, Jordi Cañas; l'eurodiputat Javier Nart i el cofundador del partit i escriptor Arcadi Espada.

"Tots sabem que Illa no serà president de la Generalitat i Puigdemont no ho consentirà", segons Carrizosa, i ha acusat textualment els socialistes de deixar-se xuclar la sang per l'independentisme.

FEIJÓO VS FERNÁNDEZ

Quant al PP, ha donat per fet que els vots del PP seran irrellevants perquè no podran fer res amb 12 o 13 escons, tot i que els aconsegueixi, i ha aprofitat per dir que Cs va fer molta feina quan va començar tenint només 3 diputats al Parlament.

A més, creu que Feijóo és "feble i vacil·la davant del separatisme, com ho va fer Mariano Rajoy", i que no està en sintonia amb el candidat Alejandro Fernández.

"Fernández és massa clar pel gust de Feijóo", i ha augurat que Feijóo sacrificarà Fernández si això li serveix per arribar a La Moncloa, com ha dit que José María Aznar va fer amb Alejo Vidal-Quadras.

"NO ES FIÏN DE FEIJÓO"

Per això ha dit que "Feijóo voldria un Majestic 2" com el del 1996 amb el Pacte del Majestic, quan hi va haver una "buidada" de l'Estat a Catalunya.

"No es fiïn de Feijóo", ha afegit, perquè el popular va amb compte de no ofendre el nacionalisme per si hi ha de pactar algun dia.

En canvi, Carrizosa ha assegurat que Cs té veu pròpia, mentre que l'alternativa és "un xoc de lideratges nacionals" que es reflecteix en aquesta campanya.

Així, segons ell, tant Sánchez com Feijóo "estan esperant a veure com poden comerciar amb els vots" per presidir el Govern.

VOX I LA CORONA

Respecte a Vox, Carrizosa ha avisat sobre un partit que no es defineix com a constitucionalista, sinó només com a patriota.

A més, ha advertit que Vox es desmarca de la Monarquia i fins i tot l'ataca: "Cada cop que diuen 'Felpudo VI' fan el joc al separatisme", la qual cosa ha qualificat d'error greu.

JORDI CAÑAS

El cap de campanya, eurodiputat i cap de llista a les europees, Jordi Cañas, ha dit que Cs és el partit que no ha de demanar perdó per dir que hi ha polítics catalans que són colpistes o covards o venuts.

Cañas ha reivindicat, un cop més en campanya, els catalans amb cognoms de la resta d'Espanya, i ha defensat que són catalans com els altres i fins i tot "són millors catalans perquè no són colpistes".

ARCADI ESPADA

Arcadi Espada ha retret al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que s'hagi d'enorgullir del nom i cognoms catalans de la candidata popular a les europees, Dolors Montserrat, i l'ha instat a dir explícitament "que Catalunya no és una nació. Vingui i digui-ho".

També ha dit que "el nacionalisme és una covardia que substitueix l'individual pel col·lectiu" i que l'independentisme avui està fent un ridícul polític i històric, per la qual cosa ha instat a no deixar-se enganyar per les aparences.

Ha advertit que el PSC només podria governar per una aliança estable amb l'independentisme, i creu que amb José Montilla al capdavant de la Generalitat va començar "la diarrea" a Catalunya; del PP ha dit que no seran decisius en res, sinó que continuaran en un limbe; i no ha volgut parlar de Vox, al·legant que és un partit nacionalista.

Per ell, el naixement de Cs i fins i tot "el seu desastre i el seu drama" té molt a veure amb l'actitud de plantar cara a l'independentisme, cosa que només ha pogut igualar Alejo Vidal-Quadras quan va liderar el PP català, ha dit.

JAVIER NART

Javier Nart ha advertit que un Estat català seria "la sortida de la UE" de Catalunya, que hauria d'iniciar un nou procés per ser part de la Unió.

Nart ha defensat que Cs pot "continuar mantenint conceptes essencials, no sentiments de manipulació", i ha al·ludit a la unitat, la solidaritat i la igualtat.